ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un esempio di come si possano conciliare insieme la cultura, la nostra arte, la nostra tradizione storica, con il valore dell’impresa, la capacita’ di elaborare e concepire nuovi prodotti e di metterli sui mercati, quindi l’economia che sposa la cultura”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a “Il Tarì” di Marcianise in visita alla mostra “Ornamenta: i gioielli della Campania da Pompei alla contemporaneita’”. “Nell’arte orafa – continua – abbiamo una tradizione millenaria, basta vedere quello che e’ stato rinvenuto nei siti archeologici, le nostre imprese hanno la capacita’ di trasformare materie prime in prodotti applicando il ‘genio italico’ che nasce dalla nostra storia”. In mostra circa 100 reperti databili fra il I millennio a.C. e il I secolo d.C., costituiti in gran parte da gioielli provenienti dagli scavi di Pompei e altri siti del territorio vesuviano che saranno anche oggetto di attività di valorizzazione, conservazione e indagine gemmologica.

-foto ufficio stampa Ministero Cultura-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com