Mostra Himera, Giuli “La Sicilia comincia a viaggiare veloce”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il futuro dei beni culturali in Sicilia lo vedo benissimo, come dimostrano questa mostra e la collaborazione tra Regione, sovrintendenza, Ferrovie dello Stato e tutto il complesso di architetti, ingegneri, studiosi e responsabili delle istituzioni che stanno rendendo un grande servigio culturale in una terra che comincia a viaggiare più veloce, ammoderna sempre di più le sue infrastrutture e lo fa nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e delle stratificazioni storico-culturali". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine dell'inaugurazione della mostra "Himera dagli alti dirupi. Un viaggio nella necropoli svelata dal raddoppio ferroviario", nella Sala Reale della stazione centrale di Palermo.