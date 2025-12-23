Mose, Brugnaro: “Accolgo con grande soddisfazione lo sblocco dei fondi, grazie al Governo”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Accolgo con grande soddisfazione la notizia comunicata oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha approvato lo sblocco di 93 milioni di euro destinati a Venezia, finalizzati al pagamento delle prestazioni già eseguite e contabilizzate nell’ambito delle attività del MOSE. Risorse che serviranno anche a garantire gestione e manutenzione ordinaria dell’opera e interventi di salvaguardia della Laguna”. Lo scrive in una nota il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in merito allo sblocco dei fondi del sistema MOSE.

“È una risposta concreta a quanto, da sabato scorso, ho richiamato con forza: il MOSE è un’infrastruttura unica e un presidio di sicurezza che non può permettersi incertezze, tanto più perché ha già protetto Venezia e la Laguna con oltre 110 sollevamenti. Ringrazio il Governo, i Ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, oltre al Presidente Giorgia Meloni, che mi aveva assicurato personalmente che si sarebbe trovata una soluzione. Questo risultato è fondamentale per assicurare gli stipendi ai lavoratori e pagare le imprese per le attività già svolte o in corso, evitando rallentamenti e blocchi” conclude il primo cittadino lagunare.

