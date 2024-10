Morte improvvisa, in Italia 50 mila casi all’anno

MILANO (ITALPRESS) - La morte cardiaca improvvisa è un evento tragico e inaspettato che si verifica quando una persona apparentemente sana muore improvvisamente. Si parla di morte cardiaca improvvisa quando il decesso si verifica entro un'ora dalla comparsa dei primi sintomi. Nonostante i significativi progressi in ambito cardiologico, ogni anno in tutto il mondo si contano ancora 4-5 milioni di decessi, 50.000 in Italia. Come rilevato dall'Osservatorio per le malattie rare, l'incidenza della morte improvvisa aumenta con l'età. E' bassa durante l'infanzia e l'età pediatrica, un caso per centomila persone all'anno, ma poi raggiunge circa 50 casi negli individui di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Sono questi alcuni dei temi trattati da Paolo Della Bella, primario dell'Unità Operativa di Aritmologia ed Elettrofisiologia cardiaca dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl