NAPOLI (ITALPRESS) – “Esprimo il più sentito cordoglio a nome mio e della Giunta regionale della Campania per la scomparsa di Angela Luce. Una grande artista, capace di esprimere il suo talento in diversi ambiti e registri, dal teatro al cinema alla musica. Con passione ed eleganza ha rappresentato in modo autentico la tradizione partenopea”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, in merito alla morte a 87 anni dell’attrice e cantante Angela Luce, la “voce di Napoli”.

“Con la scomparsa di Angela Luce si spegne una delle voci più autentiche e intense di Napoli. Un’interprete capace di unire forza popolare e raffinatezza teatrale. La sua arte ha custodito e rinnovato la tradizione, trasformandola in patrimonio vivo. Oggi perdiamo un’artista straordinaria, ma resta un’eredità culturale che continuerà a parlare alle nuove generazioni”, così l’assessore alla cultura della Regione Campania, Ninni Cutaia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).