Moratti “Al fianco dei cittadini di Ceuta per difendere confini Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Oggi al Parlamento europeo ci siamo messi a fianco dei cittadini" di Ceuta "che stanno pagando un prezzo altissimo per una crisi migratoria che non hanno scelto. Usare uomini, donne e bambini come strumenti di pressione politica è inaccettabile e la situazione resta seria". Così Letizia Moratti, europarlamentare del PPE e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia. "Il governo italiano - aggiunge - ha prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dalla Spagna per tutelare la nostra sicurezza. Proteggere le persone e difendere i confini non sono alternative. I confini di Ceuta sono i confini dell'Europa e l'Europa deve difenderli". mgg/gsl (fonte video: ufficio stampa Letizia Moratti)