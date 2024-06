ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Siamo qui per vincere. L’ultima volta siamo usciti in semifinale, nel 2016 agli ottavi. Siamo cresciuti molto, non è semplice vincere, ma abbiamo una grande squadra e un gruppo fantastico. Sappiamo che affronteremo alcune difficoltà, sappiamo che non sarà facile, ma siamo pronti”. Alvaro Morata, attaccante e capitano della Spagna, è intervenuto ai canali ufficiali della Uefa per analizzare l’avventura della nazionale iberica ad Euro 2024 e della prossima sfida contro l’Italia, in programma giovedì 20 alle ore 21.00. “L’Italia? Mi hanno sempre trattato bene, ma nel 2016 e nel 2020 ci hanno eliminato, quindi sappiamo che hanno quel Dna competitivo. Ci vorrà molto per vincere, ma anche a loro non piace giocare contro di noi”. L’ex Juventus, oggi all’Atletico Madrid, ha parlato anche del traguardo raggiunto come quarto miglior marcatore della nazionale: “Mi fa sentire molto orgoglioso. Se penso a tutto ciò che ho superato…momenti difficili, partite in cui non potevo giocare. Ho combattuto molto per essere dove sono. Io capitano? Ogni volta che sento l’inno e indosso la fascia provo una sensazione incredibile. Cerco solo di aiutare i miei compagni di squadra, assicurarmi che siano sempre contenti, ma anche di far capire loro che una competizione come questa si basa tutta su una questione di dettagli. Non siamo qui in vacanza, in questo mese dobbiamo lavorare sodo”.

