Monza, imprenditore condannato per frode fiscale, confiscati 41 mln

Monza, imprenditore condannato per frode fiscale, confiscati 41 mln

Imprenditore brianzolo condannato in via definitiva per frode fiscale ed evasione contributiva. Eseguita maxi confisca di disponibilità finanziarie, ville, appartamenti, anche di pregio, fino alla concorrenza di 41 milioni di euro. trl/gsl