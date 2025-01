Monza, 12 arresti per truffa e autoriciclaggio

MONZA (ITALPRESS) - Sgominata un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’autoriciclaggio di proventi illeciti nel commercio di autovetture. Arrestati, su richiesta della Procura di Monza, 12 soggetti con sequestro preventivo per oltre 8 milioni. La strutturata – composta da 14 soggetti, di cui 6 tradotti in carcere, 6 sottoposti agli arresti domiciliari e 2 ad obbligo di firma – era diretta da imprenditori brianzoli che, avvalendosi di soggetti di etnia “sinti”, individuavano, in prima battuta, soggetti prestanome cui intestare un contratto di finanziamento – destinato a non essere onorato – volto all’acquisto di autovetture da note società finanziarie. Successivamente, le autovetture venivano immediatamente cedute dai fittizi intestatari agli autosaloni amministrati dai capi dell’associazione, i quali provvedevano, infine, a rivendere le autovetture a prezzi sensibilmente più bassi rispetto a quelli di mercato a clienti del tutto ignari. ads/gsl