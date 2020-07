“Ferrari? Tornerei a Maranello a piedi ieri, ma ho zero possibilità”. Lo ha dichiarato l’ex presidente della

Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, intervenuto a “La politica

nel pallone” su Gr Parlamento, tornando a commentare la

possibilità di diventare capo della Formula 1: “Non mi

piace parlarne perchè mi dispiacque molto – ha sottolineato

Montezemolo – Quando ricevetti la proposta arrivò il veto della

Ferrari: avremmo avuto un italiano in un ruolo importante, un uomo della Ferrari. Mi spiace perchè è un mestiere che mi sarebbe piaciuto”. Sull’attuale momento della “rossa”, ha aggiunto:”In Formula 1 bisogna avere esperienza e

conoscenza. Ora alla Ferrari serve coraggio, bisogna guardare

avanti e affrontare di petto la situazione, bisogna prendere il

toro per le corna. Sono dispiaciuto, perplesso e preoccupato. Ringrazio Dio di non essere lì, perchè a Maranello già dopo la prima gara sarebbero venuti giù i muri. La situazione è complicata, Binotto è troppo solo, ha troppe responsabilità. Sono preoccupato per Silverstone, una pista in cui la velocità conta tantissimo come l’aderenza. Forse bisogna avere il coraggio di dire che questa stagione è persa, guardare al futuro e pensare a una rifondazione: è necessario che i vertici prendano in mano la situazione e facciano scelte difficili, i cui risultati si vedranno alla distanza. Abbiamo bisogno di tecnici fortissimi che possano dare supporto ai bravi giovani che ci sono”. Sulla strategia del prossimo anno in merito ai piloti, Montezemolo ha dichiarato:”Sinceramente non avrei annunciato così presto l’addio di Vettel. Avrei tenuto ancora un pò l’indecisione anche perchè la pressione su Leclerc ora è grande: non ci dimentichiamo che è giovanissimo, è arrivato soltanto lo scorso anno alla Ferrari e non ha vinto ancora nulla. Oggi non è facile far convivere due numeri uno ed è stata giusta la scelta di averne soltanto uno, ma avrei aspettato per annunciarla”.

