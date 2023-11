FROSINONE (ITALPRESS) – Vittoria casalinga al fotofinish per il Frosinone che allo Stirpe strappa i tre punti contro il Genoa, 2-1 il finale, in pieno recupero con la seconda rete in campionato di Monterisi. Gara frizzante anche nel primo tempo con il botta e risposta, a suon di prodezze mancine dalla distanza, messo in scena da Soulè e Malinovskyi. La prima occasione da rete del match arriva già nel primo minuto di gioco con Puscas che in area ciociara viene neutralizzato dal doppio intervento difensivo di Okoli e Turati. Lo sprint iniziale del grifone mette in difficoltà i padroni di casa: è Frendrup a sfiorare il vantaggio. Scampato il pericolo, il Frosinone prende le misure e, al 34′, passa: dal vertice dell’area, sinistro vincente di Soulè che, con la collaborazione di Martinez, segna l’1-0 che sblocca il risultato. Il Genoa non si scoraggia e la reazione ligure è pressochè immediata. Al 38′, conclusione mancina strepitosa dai 25 metri di Malinovskyi che batte Turati infilando l’incrocio dei pali.

Nella ripresa inizio spavaldo del Frosinone con Ibrahimovic che, al 47′, impegna Martinez con un diagonale velenoso. Il Genoa risponde: al 57′ break di Sabelli che dalla destra crossa al centro per Thorsby, che incredibilmente manda a lato il pallone da ottima posizione. I liguri guadagnano terreno e coraggio e al 67′ Malinovskyi, su punizione, sfiora la clamorosa doppietta colpendo il palo. E’ il Frosinone, con Marchizza, ad avere poi una buona occasione ma Martinez mette una pezza e salva l’1-1. In apnea, il Genoa arretra il proprio baricentro e i padroni di casa provano il tutto per tutto: ne approfitta Monterisi che, in pieno recupero, concretizza l’assist di Brescianini e fa sorridere Di Francesco.

