Lo US Open 2025, in programma dal 24 agosto al 7 settembre (qualificazioni e doppio misto in campo la setttimana precedente) a Flushing Meadow, stabilisce il record per il più alto montepremi nella storia del tennis.

L’evento newyorkese di questa estate sarà il primo torneo a raggiungere i 90 milioni di dollari in totale (compresi anche hotel, diaria e montepremi dell’US Open Wheelchair Championships), con la USTA che ancora una volta offre il prize-money più alto nella storia del tennis. Questo importo supera i 75 milioni di dollari del 2024, il precedente montepremi più alto nella storia del tennis, con un aumento del 20%.

ECCO LA RIPARTIZIONE DEI SOLDI

I campioni del singolare maschile e femminile porteranno a casa 5 milioni di dollari ciascuno, con un aumento del 39% rispetto ai 3,6 milioni di dollari assegnati nel 2024, rendendolo il montepremi più alto in questo sport. Oltre all’aumento per i campioni del tabellone principale di singolare, per i finalisti (2,5 milioni di dollari, con un aumento del 39%), i semifinalisti (1,26 milioni di dollari, con un aumento del 26%), per chi perde nei quarti (660.000 dollari, con un aumento del 25%) o negli ottavi (400.000 dollari, con un aumento del 23%) vedranno tutti una crescita sostanziale.

Questo fa seguito ad anni di attenzione strategica alla ridistribuzione ai turni iniziali e al torneo di qualificazione per fornire compensi significativi a tutti i giocatori. Anche i montepremi dei tornei di doppio maschile e femminile sono stati notevolmente incrementati, con l’obiettivo di sostenere i giocatori che partecipano a questi campionati, passando da 3,89 milioni di dollari nel 2024 a 4,78 milioni di dollari, con un aumento del 23%. Per la prima volta in assoluto, i team vincitori dei tornei di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto guadagneranno 1 milione di dollari in premi.

ANCHE PER LE QUALIFICAZIONI AUMENTO RECORD

Il montepremi dei tornei di qualificazione maschili e femminili aumenterà fino a raggiungere la cifra record di 8 milioni di dollari, con un aumento del 10% rispetto a quest’anno. Oltre al montepremi, gli US Open si sono impegnati a ridurre le spese vive per tutti i concorrenti in tutti i tornei principali e di qualificazione professionistici. Tutti i giocatori riceveranno un rimborso spese di viaggio di 1.000 dollari, oltre a due camere nell’hotel ufficiale dei giocatori (o 600 dollari al giorno se il giocatore sceglie di alloggiare in un’altra struttura), per un totale di 5 milioni di dollari di sostegno complessivo. Inoltre, i giocatori riceveranno gratuitamente l’incordatura di un massimo di cinque racchette per ogni turno.

