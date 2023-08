Montascale per anziani e invalidi: tipologie e caratteristiche

Il crescente bisogno di soluzioni tecnologiche pensate per l’abitazione mette in evidenza come l’innovazione e la sicurezza domestica siano diventate priorità nell’era moderna. In particolare, per persone anziane o invalidi, le barriere architettoniche, come le scale, possono rappresentare un ostacolo significativo nella vita quotidiana. È qui che entrano in gioco i montascale, strumenti pensati per garantire autonomia, comfort e sicurezza.

Cosa sono i montascale per persone anziane e invalide

Un montascale è un dispositivo progettato per aiutare persone con difficoltà motorie, come anziani e disabili, a superare barriere architettoniche come scale. Questo strumento rappresenta una soluzione fondamentale per garantire l’accessibilità e la mobilità in spazi residenziali o pubblici dove le scale potrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile per chi ha problemi di deambulazione.

Esistono vari tipi di montascale: dalle semplici pedane elettriche alle poltroncine con un meccanismo motorizzato che scorre su una guida fissata lungo la scala. Questi dispositivi sono progettati per essere sicuri, confortevoli e facili da utilizzare. La persona si siede sulla poltroncina o si posiziona sulla pedana, e con un semplice comando, viene trasportata al piano superiore o inferiore senza alcuno sforzo.

Caratteristiche dei montascale

Scegliere un montascale non è un’operazione da prendere alla leggera. Ogni modello possiede specifiche caratteristiche che lo rendono adatto a particolari necessità. La resistenza del dispositivo, ad esempio, è fondamentale. Deve essere in grado di sostenere il peso dell’utente in modo sicuro. Inoltre, l’autonomia della batteria, la facilità d’uso e la presenza di comandi chiari e intuitivi sono altri fattori da considerare attentamente.

L’adattabilità è un altro elemento chiave. Non tutte le scale sono uguali, e il montascale dovrebbe potersi adattare perfettamente alla forma e alla pendenza delle scale, che siano dritte, curve o a chiocciola.

Montascale lato interno o esterno della scala

Quando si arriva alla decisione di acquistare un montascale, è fondamentale considerare il posizionamento ottimale per il dispositivo all’interno della vostra abitazione. Nella scelta, vi troverete di fronte a due principali opzioni: installare il montascale lungo il lato interno della scala o sul lato esterno. La maggior parte delle persone tende a preferire il primo metodo per diverse ragioni.

Innanzitutto, dal punto di vista puramente economico, optare per l’installazione lungo il lato interno della scala risulta essere la scelta più vantaggiosa. Il motivo principale dietro questa decisione riguarda la lunghezza del percorso del binario. Su questo lato, il percorso tende a essere più corto rispetto al lato esterno, rendendo così il binario più semplice e meno costoso da realizzare.

Oltre agli aspetti economici, ci sono anche questioni legate alla praticità e all’utilizzo quotidiano della scala. Ad esempio, su scale che presentano uno sviluppo a ventaglio, il lato esterno è il punto in cui la scala si allarga, diventando la zona in cui le persone camminano normalmente. Se, su questo lato, si decidesse di installare la rotaia del montascale, si finirebbe per ridurre notevolmente lo spazio disponibile per chi desidera utilizzare la scala a piedi. Questa limitazione potrebbe causare disagi o potenziali pericoli.

Pertanto, tenendo in considerazione sia l’aspetto economico che quello pratico, la scelta che emerge come la più logica e conveniente è quella di posizionare il montascale sul lato interno della scala. Questo consente non solo di risparmiare sulle spese di installazione ma garantisce anche che il resto della scala rimanga libero, spazioso ed accessibile per tutti gli abitanti della casa.

Montascale a binario singolo e doppio

Il montascale, essenziale per molti per superare le barriere architettoniche delle proprie abitazioni, si compone principalmente di due componenti chiave: una comoda poltroncina e il binario su cui questa si muove per aiutare l’utente a salire e scendere le scale. Il mondo dei montascale offre due varietà principali di binari: il binario singolo e quello doppio.

La decisione tra questi due tipi di binario, in genere, è guidata dalla conformazione della scala in cui il montascale verrà installato. Ad esempio, i montascale progettati per essere posizionati sul lato interno delle scale tendono a utilizzare un binario singolo. Questo perché sono spesso destinati ad affrontare curve interne più accentuate e angoli con un’inclinazione superiore ai 70 gradi. Il binario singolo è, dunque, particolarmente adatto a gestire queste pendenze più ripide.

D’altro canto, quando si considera l’installazione del montascale sul lato esterno della scala, il doppio binario diventa una scelta comune. Una delle peculiarità del sistema a doppio binario è che il tubo superiore può funzionare come corrimano, garantendo ulteriore supporto e sicurezza all’utente.

Sia il sistema a binario singolo che quello a doppio binario presentano specifici vantaggi. La scelta tra i due dovrebbe basarsi sulle esigenze individuali e sulla struttura della scala in cui il montascale verrà montato.

Come ordinare un montascale

Ordinare un montascale è un processo che richiede attenzione e riflessione. Iniziate identificando le specifiche esigenze dell’utente e la conformazione della scala. Contattate diverse aziende specializzate e richiedete una consulenza gratuita. Questo permetterà di avere un’idea chiara delle opzioni disponibili e dei costi. È essenziale verificare le certificazioni di sicurezza del prodotto e informarsi sulle garanzie offerte. Leggete recensioni e chiedete referenze per valutare l’affidabilità del fornitore. Una volta scelto il modello adatto, discutete termini e tempi di installazione. Ricordate che un buon montascale può garantire autonomia e sicurezza, quindi investite con saggezza. Su alcuni siti specializzati potrete comunque trovare montascale in offerta di ottima qualità, a prezzo ridotto solo perché ne sono rimasti pochi pezzi o perché a breve uscirà un nuovo modello della stessa marca.

Quanto costa un montascale

Il costo di un montascale può variare notevolmente in base a diversi fattori. La tipologia di scala (retta o curvilinea), le specifiche tecniche, le funzionalità aggiuntive e il marchio influenzano il prezzo finale. Per una scala retta, i prezzi partono da alcune migliaia di euro, mentre per scale curve o con particolari esigenze, il costo può aumentare significativamente. Al prezzo base, bisogna aggiungere eventuali opzioni personalizzate o servizi post-vendita come la manutenzione. È fondamentale richiedere preventivi da diverse aziende per confrontare le offerte. Investire in un montascale di qualità significa garantire sicurezza e durata nel tempo, ma è sempre bene valutare il rapporto qualità-prezzo.

Quali optional può avere un montascale

Per migliorare l’esperienza e la comodità del montascale che intendi acquistare, puoi considerare l’aggiunta di alcune funzionalità extra. Nella configurazione standard, la pedanetta poggiapiedi della poltroncina è regolabile attraverso una leva manuale. Tuttavia, come funzionalità aggiuntiva, puoi optare per un sistema motorizzato che permette di regolare la pedanetta premendo un semplice pulsante sul bracciolo. Inoltre, nella versione base, al termine del percorso in cima alla scala, è necessario ruotare manualmente la seduta usando le gambe per scendere in modo sicuro. Se desideri maggiore praticità, esiste un optional che consente una rotazione automatica e motorizzata della poltroncina.