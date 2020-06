ROMA (ITALPRESS) – Misurare la glicemia più volte al giorno, da oggi, per molti pazienti diabetici, non sarà più necessario. Menarini Diagnostics ha lanciato GlucoMen Day CGM, il cerotto digitale, indossabile per quindici giorni di fila, che monitora la glicemia e mostra i risultati direttamente sullo smartphone.

Con l’utilizzo del glucometro tradizionale i pazienti devono pungere il dito e prelevare una goccia di sangue fino a dieci volte al giorno e, in alcuni casi anche di notte. “Con GlucoMen Day – spiega l’azienda in una nota -, Menarini Diagnostics cambierà la vita di migliaia di persone che non dovranno più ripetere questa fastidiosa routine. A sostituire aghi e punture ci sarà un nuovo dispositivo, a forma di cerotto, indossabile per due settimane consecutive. Chi lo utilizza, inoltre, potrà visualizzare il suo andamento glicemico in ogni momento della giornata direttamente dall’app istallata sul suo smartphone. Il paziente potrà settare anche degli alert a seconda delle esigenze personali dell’utente che lo aiuteranno a monitorare i valori quando superano i limiti di sicurezza”.

Le statistiche e i grafici riportati sull’app possono essere condivisi, in tempo reale, con familiari, caregivers, ma soprattutto con il medico curante che potrà monitorare il paziente a distanza, personalizzando la terapia e adattandola alle specifiche esigenze. “La condivisione immediata contribuirà significativamente al raggiungimento degli obiettivi clinici, consentendo un risparmio di energie e tempo, riducendo gli spostamenti e favorendo una maggiore consapevolezza del paziente sempre più invogliato a gestire attivamente la propria salute – prosegue la nota -. Questa nuova tecnologia è in linea con le nuove tendenze della telemedicina, che sta trasformando rapidamente il mondo dell’Healthcare, e con l’impetuosa rivoluzione digitale che la recente pandemia ha contribuito fortemente ad accelerare”.

Il sistema è disponibile da oggi in tutta Europa, attraverso le filiali del Gruppo e con la rete Export nei territori non coperti direttamente dalle filiali Menarini Diagnostics.

“Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto grazie alla straordinaria dedizione e tenacia del nostro team. Il GlucoMen® Day CGM è un sistema innovativo e contribuirà a migliorare la qualità di vita delle persone con diabete, permettendo loro di vivere con più serenità e liberamente la propria vita”, ha commentato Fabio Piazzalunga, Global Head di Menarini Diagnostics.

(ITALPRESS).