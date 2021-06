ROMA (ITALPRESS) – L’Argentina non sfrutta la chance casalinga per sorpassare almeno momentaneamente il Brasile in testa alle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar2022. Sul terreno dell’Estadio Unico Madre de Ciudades di Santiago del Estero, l’Albiceleste guidata in panchina dal ct Scaloni non va oltre l’1-1 contro il Cile. Il match si risolve tutto nella frazione iniziale: al vantaggio di Messi al 23′ su rigore replica Sanchez al 36′. Gli ‘italianì Romero (Atalanta), Martinez Quarta (Fiorentina), De Paul (Udinese) e Martinez (Inter) nell’undici argentino titolare, tra i cileni Pulgar (Bologna) e Sanchez (Inter). Pareggio a reti inviolate, invece, tra Uruguay e Paraguay, mentre il Venezuela di Rincon (Torino) e Chancellor (Brescia) esce sconfitto per 3-1 in Bolivia: padroni di casa avanti al 5′ con Moreno, pareggio al 26′ proprio do Chancellor, nella ripresa Bejarano (15′) e ancora Moreno (38’) esaltano l’Hernando Siles di La Paz. Colombia travolgente in Perù: con Ospina (Napoli), Cuadrado (Juventus) e la coppia offensiva tutta atalantina Zapata-Muriel, i ‘Cafeteros’ violano l’Estadio Nacional di Lima con le reti di Mina (40′), Uribe (49′) e Luis Diaz (55′). A chiudere la quinta giornata, nella notte italiana, sarà la sfida tra Brasile ed Ecuador. Questa la classifica del girone di qualificazione sudamericana a Qatar2022: Brasile 12 punti, Argentina 11, Ecuador 9, Paraguay, Uruguay e Colombia 7, Cile 5, Bolivia 4, Venezuela 3, Perù 1. Si qualificano direttamente le prime quattro, la quinta ai play-off.

(ITALPRESS).