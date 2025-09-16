Mondiali Volley, all’Italia non basta la rimonta: vince il Belgio al tie-break

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Tentativo di rimonta fallito e prima sconfitta per l’Italvolley ai Mondiali nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver battuto l’Algeria all’esordio, si sono arresi per 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13) al Belgio sul parquet della Smart Arena Coliseum di Quezon City nella seconda giornata del Girone F. Giannelli e compagni, campioni in carica, sfideranno l’Ucraina giovedì (ore 15.30 italiane) nell’ultimo impegno della prima fase in un match da vincere per conquistare il pass per gli ottavi (passano le prime due).

De Giorgi ha scelto la stessa formazione del match d’esordio con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Anzani e Russo al centro con Balaso libero. Belgio in campo con D’Hulst in palleggio, Reggers opposto, Deroo e Rotty schiacciatori, Coolman e D’Heer i centrali con Lantsoght libero. Primo set nel quale dopo un buon avvio gli azzurri hanno dovuto inseguire nella parte centrale dovendo gestire uno svantaggio variabile tra le quattro e le due lunghezze (13-15, 15-17) fino alla fase finale quando, dopo una buona reazione e aver annullato un primo set ball ai belgi, un’invasione a muro ha condannato gli azzurri sul 25-23.

Nel primo set in evidenza Romanò con 5 punti (36% in attacco), Michieletto con 4 punti e il 60% in attacco, dietro di loro Bottolo con 3 (60%). Nel complesso però troppe le sbavature che sono costate caro contro una squadra avversaria invece apparsa molto attenta e precisa. Nel secondo set Anzani (4 pt per lui nel parziale) è sembrato dare la carica in avvio anche se con il passare dei minuti i belgi, come nel primo parziale, si sono rifatti sotto fino a portarsi in vantaggio di quattro lunghezze (18-14), nel frattempo De Giorgi ha dato spazio a Rychlicki al posto di Romanò e Porro al posto di Bottolo anche loro all’esordio nella rassegna iridata. Successivamente è stato il turno anche di Gargiulo presentatosi subito con un muro anche se nel frattempo il vantaggio per i belgi è aumentato fino al 23-16. Sul 24-17 i belgi hanno servito per il set ma un buon turno al servizio di Giannelli ha permesso agli azzurri di annullare 3 set ball anche se alla fine gli uomini di Zanini sono stati in grado di imporsi 25-20 che è valso il 2-0.

Terzo parziale con Gargiulo in campo e nuovamente Romanò e Bottolo in campo. Nella fase centrale De Giorgi ha cambiato il palleggiatore inserendo Sbertoli al posto di Giannelli, ma belgi ancora avanti (14-12). Dopo qualche minuto di assestamento però gli azzurri hanno mostrato segnali di miglioramento prima impattando sul 14-14 e poi riuscendo a gestire un minimo vantaggio nel momento clou del set che però è valso il 25-22 finale (dopo un primo set ball annullato) grazie fondamentale contributo degli uomini subentrati dalla panchina. Quarta frazione ancora all’insegna dell’equilibrio, ma belgi avanti (9-7), spazio anche per Galassi al posto di Anzani con le due squadre che nel frattempo hanno battagliato punto a punto nella fase centrale alterandosi al comando con vantaggi esigui. Gli azzurri però hanno dato l’impressione di essere più convinti delle loro possibilità e giocando una buona pallavolo sono stati in grado di imporsi nei momenti decisivi fino al 25-21 che ha portato il match al tie-break. Nel quinto e decisivo set squadre sempre punto a punto (12-12) con il Belgio non intenzionato a cedere il passo e capace di chiudere 15-13 proprio nel finale. Per la selezione guidata da Emanuele Zanini, 38 punti di Reggers, 18 di Deroo e 17 di Rotty; 18 di Bottolo e 16 di Michieletto per la Nazionale, che ora per proseguire la sua difesa del titolo dovrà battere l’Ucraina, oggi vincente 3-0 (25-17, 25-12, 25-11) sull’Algeria.

