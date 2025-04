Mondiali U17, Sonnessa regala la nona medaglia all’Italia

WUXI (ITALPRESS) – La nona dell’Italia la suona Nicolò Sonnessa. È firmata dallo spadista del Circolo Schermistico Forlivese la medaglia numero nove della spedizione azzurrina al Mondiale Giovani e Cadetti “Wuxi 2025“.

Nell’ottava e penultima giornata della kermesse iridata sulle pedane del Taihu International Expo Center, dedicata alla spada Under 17, Sonnessa è salito sul terzo gradino del podio dopo una prestazione da applausi che gli ha regalato la sua prima medaglia in un Campionato del Mondo, al debutto dopo l’argento di un mese e mezzo fa all’Europeo di Antalya, sempre tra i Cadetti. Nella prova femminile, invece, si sono fermate agli ottavi di finale le spadiste azzurrine Maria Roberta Casale e Carola Calogiuri, chiudendo rispettivamente in 9^ e 12^ posizione.

La marcia verso il bronzo di Sonnessa è iniziata entrando nel tabellone ad eliminazione diretta da numero 13, dopo cinque vittorie e una sconfitta nella fase a gironi. Da lì ha tirato dritto fino al podio, comandando tutti gli assalti. Prima un 15-12 sul rumeno Popa, poi il 15-7 sull’estone Talen, e ancora il successo per 15-8 su Wong, portacolori di Hong Kong, che ha permesso al romagnolo d’andarsi a giocare il match per il podio.

Nei quarti di finale, contro lo statunitense Chirashnya, l’azzurrino ha interpretato un altro incontro perfetto, vincendo con il risultato di 15-10 e assicurandosi così la “zona medaglie”. Solo in semifinale contro Nathaniel Wimmer, altro portacolori degli Stati Uniti e poi laureatosi campione del mondo, Sonnessa è stato battuto con il punteggio di 15-9, chiudendo sul terzo gradino del podio iridato, alla sua prima partecipazione.

Stop agli ottavi di finale per gli altri due spadisti italiani, Riccardo Magni e Francesco Delfino. Il forlivese ha superato Abdeltawab, portacolori del Qatar (15-8), e il britannico Lutyens Humfrey (15-11), cedendo sulla soglia dei “top 8” al francese Gauliard (15-13) che ha così dirottato Magni in 9^ posizione.

Era invece partito dal tabellone dei 128 Delfino: per lui due vittorie consecutive all’ultima stoccata, contro lo spagnolo Enriquez (15-14) e il russo “neutrale” Lobikin (12-11), prima dello stop contro lo statunitense Wimmer (15-12), di lì a poco oro iridato, che ha decretato il 15° posto del ravennate. Non hanno preso medaglia ma non hanno affatto sfigurato le cadette italiane nella prova femminile.

La migliore delle spadiste azzurrine è stata Maria Roberta Casale, 9^ classificata: la catanese, partita con un en-plein di vittorie nella fase a gironi, da numero 5 del tabellone, si è imposta sulla britannica Howser (15-9) e sulla cinese Lei (15-5), prima di fermarsi al cospetto dell’israeliana Kravets.

Gara in parallelo per Carola Calogiuri: buon inizio nel girone (cinque vittorie e una sconfitta), poi i successi sulla tedesca Herz (15-6) e la cinese Linag (15-14), prima della sconfitta con l’ucraina Dmytruk che ha sancito per la brindisina il 12° posto. Al turno precedente si è fermata Ludovica Costantini: per la folignate, vicecampionessa europea in carica, il Mondiale si è chiuso in 27^ posizione.

Per l’Italia, guidata in Cina dal Capo delegazione Valentina Vezzali, quella di Sonnessa è la nona medaglia in otto giorni, aggiornando un bottino che conta 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi. E domani, nella nona e ultima giornata dei Campionati del Mondo Giovani e Cadetti “Wuxi 2025”, il sipario calerà con le due prove a squadre di spada Under 20.

L’Italia del CT Dario Chiadò nella competizione maschile sarà in pedana con Matteo Galassi, Marco Francesco Locatelli, Fabio Mastromarino e Cristiano Sena, mentre nella gara femminile il quartetto delle azzurrine si schiererà con Allegra Cristofoletto, Benedetta Madrignani, Eleonora Orso e Giulia Paulis.

– Foto Ufficio stampa Federscherma –

