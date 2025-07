Mondiali Tbilisi: 10 anni dopo l’Italia della sciabola maschile è medaglia d’oro. Bronzo per le fiorettiste

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Un trionfo atteso da 10 anni: l’Italia della sciabola maschile è di nuovo campione del mondo. Un trionfo che tinge d’azzurro il lunedì del Mondiale di Tbilisi 2025, in cui brilla anche la medaglia di bronzo della squadra di fioretto femminile. Una grande giornata per la scherma italiana in Georgia.

Gli sciabolatori azzurri del CT Andrea Terenzio salgono sul tetto del mondo con Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre. Sono loro gli eroi che fanno risuonare per la seconda volta in questa edizione l’Inno di Mameli a Tbilisi, a un decennio di distanza dall’ultimo titolo di Mosca 2015 (c’era sempre Luca Curatoli, con capitan Aldo Montano, Diego Occhiuzzi ed Enrico Berrè). Ma di grande valore anche il terzo posto del team fioretto femminile del CT Simone Vanni firmato da Arianna Errigo (alla 23^ medaglia iridata in carriera), Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi, che restano sul podio a conferma del grande valore del gruppo.

Il team degli sciabolatori azzurri, composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, dopo il vittorioso esordio di ieri nei sedicesimi di finale contro la Thailandia per 45-29, oggi negli ottavi ha battuto con il risultato di 45-39 la Germania con una prestazione di grande personalità, recuperando immediatamente un piccolo svantaggio iniziale. Nei quarti di finale i ragazzi del CT Andrea Terenzio hanno superato la Polonia 45-28 dopo un match condotto sin dalle prime fasi, parso semplice solo per merito degli azzurri (i polacchi nel turno precedente avevano eliminato gli Stati Uniti), garantendosi così un posto in semifinale. Un’altra grande prova di forza il quartetto italiano l’ha servito in semifinale il Giappone, imponendosi per 45-36, dopo un match condotto fin dalle prime battute, e conquistando il pass per la finale iridata a sette anni di distanza dall’ultima volta (edizione di Wuxi 2018, allora fu argento con oro della Corea). Una finale al cardiopalma per gli azzurri del CT Andrea Terenzio che, sotto nelle prime quattro frazioni, l’hanno ribaltata grazie a una seconda parte di match fantistica, avviata dall’8-2 di Curatoli che ha portato l’Italia sul 25-22. Da quel momento gli azzurri hanno condotto fino al 45-37 finale, conquistando il titolo iridato che mancava da Mosca 2015. Dieci anni dopo torna sul primo gradino Luca Curatoli, questa volta con lui Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre che hanno scritto un’altra pagina di storia della scherma italiana.

Luccica di bronzo, invece, l’Italia delle fiorettiste. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi hanno debuttato negli ottavi di finale battendo la Romania con il punteggio di 45-4, scarto che racconta inequivocabilmente l’andamento dell’assalto. Nei quarti le azzurre ha superato invece l’Ucraina: dopo un inizio equilibrato la squadra del Commissario tecnico Simone Vanni ha cambiato marcia a metà incontro, per poi gestire il vantaggio e chiudere il match sul 45-34. In semifinale è arrivato lo stop per Errigo & Co. che sono state superato per 45-34 dalla Francia, vedendosi così dirottare alla finale per la medaglia di bronzo contro il Giappone. Il quartetto azzurro si è prontamente ripreso dalla delusione, ha voluto e conquistato la medaglia di bronzo, imponendosi contro la formazione nipponica per 45-30 e salendo così sul terzo gradino del podio.

Domani, nell’ottava e penultima giornata del Mondiale di Tbilisi 2025, non si assegneranno titoli ma saranno di scena i primi turni delle ultime due gare a squadre del programma iridato, le competizioni di spada maschile e sciabola femminile.

L’Italia degli spadisti sarà in pedana con Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino: gli azzurri salteranno di diritto il tabellone da 64 e debutteranno nei 16esimi di finale (alle ore 9 italiane) contro la vincente di Svezia-Turkmenistan.

Il quartetto delle sciabolatrici, invece, sarà formato da Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale. Esordio per la Nazionale di sciabola femminile nel turno dei 16esimi contro l’Iran (alle ore 7.30 in Italia).

