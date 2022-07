IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La squadra azzurra del fioretto femminile è approdata in finale ai Mondiali del Cairo regalando così la sesta medaglia all’Italia. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno battuto 45-37 in semifinale il Giappone. Adesso in finale se la vedranno con gli Stati Uniti che hanno battuto la Francia 45-35 .

