Mondiali paralimpici, bronzo di Edoardo Giordan nella sciabola

IKSAN (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Brilla di bronzo la sciabola di Edoardo Giordan. È sua la prima medaglia italiana al Campionato del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025. Sulle pedane coreane, nella competizione della categoria A, lo sciabolatore azzurro ha vinto all’ultima stoccata, con un emozionante 15-14, la finale per il terzo gradino del podio contro l’ucraino Manko, sigillo su una prestazione di grande cuore del 32enne di Fiumicino che rientrava proprio oggi in gara dopo un lungo stop per infortunio.

Nel suo esaltante percorso, Giordan ha battuto l’atleta neutrale Shaburov (15-5), il greco Ntounis (15-1) e il tedesco Haupt (15-7), fermandosi solo nelle battute conclusive della semifinale contro il cinese Cheng che si è imposto per 15-13. Il portacolori delle Fiamme Oro, però, è tornato in pedana con ancor più voglia di prendersi quella medaglia che era già stata sua ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 e al precedente Mondiale di Terni 2023: Edo ha lottato punto a punto contro Manko, arrivando sul 14 pari e piazzando il colpo decisivo che ha fatto esplodere la gioia di tutto il team Italia che lo supportava, guidato dal Capo delegazione Bebe Vio. Sempre nella sciabola maschile categoria A buona prova del debuttante Mattia Galvagno, che ha chiuso 15°.

Ottima gara anche di Julia Markowska, 8^ nella spada femminile categoria B. Tra gli sciabolatori categoria B hanno invece concluso rispettivamente 17° e 20° Gianmarco Paolucci e Andrea Jacquier, mentre tra le spadiste A si è classifica 32^ Sofia Garnero, altra esordiente al Mondiale (come il già citato Galvagno e Jacquier).

