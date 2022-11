ROMA (ITALPRESS) – Yuri Ferrigno entra nella storia della Federazione Italiana Badminton, assicurandosi una medaglia ai Campionati del Mondo di Para-Badminton in Giappone. L’azzurro nel doppio misto, in coppia insieme alla peruviana Pilar Jauregui, ha sconfitto in due set (21-15; 21-13) lo spagnolo Francisco Motero e la turca Narin Uluc. Ferrigno domani per un posto in finale sfiderà i coreani Yu Sooyoung e Kwon Hyunah. Fermata invece ai quarti di finale Rosa De Marco che insieme all’australiana Amonrat Jamporn ha ceduto in due parziali (21-14; 21-15) alle francesi Lenaig Morin e Faustine Noel.

– Foto Ufficio Stampa Fiba –

(ITALPRESS).

