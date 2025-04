Mondiali giovani, Molinari vice-campionessa di fioretto

WUXI (CINA) (ITALPRESS) – Matilde Molinari è vicecampionessa del mondo. Si tinge d’argento per l’Italia la quarta giornata del Mondiale Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” nella gara individuale di fioretto femminile. Uno splendido secondo posto per la fiorettista padovana delle Fiamme Gialle, protagonista di una prestazione travolgente fino all’ultimo atto, benché sui titoli di coda della finale abbia prevalso per 14-12 la statunitense Jaelyn Liu.

Per la veneta oggi a Wuxi una medaglia festeggiata tra gli applausi di una tribuna molto speciale, con tanti azzurrini della delegazione ma soprattutto con la presenza d’eccezione della Console generale d’Italia a Shanghai, Tiziana D’Angelo, arrivata insieme al vice console generale Rocco Carlo Genchi e al vice console Flavio Frasca nel pomeriggio cinese presso la venue iridata.

Ad accoglierli c’erano il capo delegazione Valentina Vezzali, referente dei rapporti istituzionali del presidente federale Luigi Mazzone, e il presidente onorario della Fis, Giorgio Scarso, che hanno trasmesso la gratitudine della scherma italiana per questa visita e per il supporto dato agli azzurrini in pedana, in particolare a Matilde nella sua marcia verso una bellissima medaglia d’argento.

Travolgente, in crescendo, la gara della finanziera di Padova era iniziata con un girone non brillantissimo: quattro vittorie e una sconfitta le erano infatti valse la 32^ posizione nel tabellone a eliminazione diretta, aperto dal successo sulla greca Ballou per 15-6.

Rotto il ghiaccio, Molinari ha battuto 15-7 l’ungherese Papp, andandosi a scontrare già nel tabellone dei 16esimi con la compagna di nazionale Vittoria Pinna, che era invece la numero 1 dell’eliminazione diretta. Molinari ha fatto suo il derby con il punteggio di 15-11, spiccando così il volo verso la medaglia.

Sia negli ottavi che nei quarti, infatti, Matilde ha dominato prima contro la polacca Wojtas (15-7) e poi con l’ucraina Petrova (15-8), conquistando la certezza del podio. In semifinale, opposta all’atleta neutrale Polina Volobueva, Molinari ha lottato fino all’ultima stoccata, in un assalto equilibratissimo, vibrante: si è trovata sotto 12-14, con l’avversaria al match point, ma ha reagito, rimontato ed esultato per il 15-14 che le ha consegnato il pass per la finale.

Nell’ultimo atto, contro la statunitense Jaelyn Liu, l’azzurrina ha lottato punto su punto, ma nelle battute conclusive è stata l’americana a trovare il guizzo vincente per chiudere sul 14-12. Ma quella di Matilde, campionessa d’Europa un mese fa e oggi argento mondiale, è davvero una medaglia preziosa. Pochissima fortuna per le altre fiorettiste azzurrine.

Si è classificata 17^ Vittoria Pinna, strepitosa nella fase a gironi, che l’aveva proiettata alla diretta da numero 1 del tabellone, ma fermata dall’incrocio-beffa con la compagna di squadra Molinari. Stop al turno precedente per Ludovica Franzoni, 34^ anche lei dopo un ottimo avvio di giornata, e per Letizia Gabola che ha concluso al 40° posto.

Rimpianti condivisi nella gara maschile in cui il migliore dei fiorettisti italiani è stato Mattia De Cristofaro, 14°. Il carabiniere bresciano si è imposto sull’ucraino Matiash (15-2) e sul cinese Lyu (15-9), prima di far suo il derby azzurrino con Andrea Zanardo (15-10), per poi fermarsi agli ottavi al cospetto del neutrale Kornilov (15-9).

Fermatisi invece sulla soglia dei “top 16” gli altri portacolori dell’Italia, malgrado per tutti e tre la partenza nella fase a gironi fosse stata segnata da altrettanti en-plein di vittorie. Turno da 32 stregato per Matteo Iacomoni (17°), il già citato Andrea Zanardo (19°) ed Elia Pasin (21°). Un motivo in più, per ciascuno di loro, per prendersi la rivincita sabato, insieme, nella gara a squadre.

Domani, intanto, nella quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025”, saranno di scena le due prove individuali di fioretto Under 17. Nella competizione maschile in pedana gli azzurrini Nicolò Collini, Emanuele Iaquinta e Marco Panazzolo. Nella gara femminile, infine, l’Italia sarà rappresentata da Sofia Mancini, Giorgia Ruta e Alessandra Tavola.

