ROMA (ITALPRESS) – Il direttore tecnico Marco Bardi ha reso nota la composizione delle squadre che rappresenteranno l’Italia, rispettivamente, al 32° Campionato Mondiale maschile e al 1° Campionato Mondiale femminile di pesca in apnea, in programma ad Arbatax, dal 16 al 20 settembre 2021.

Per quel che riguarda la Nazionale maschile i tre atleti titolari saranno Cristian Corrias, Giacomo De Mola e Dario Maccioni, mentre la riserva ufficiale sarà Luigi Puretti. Si tratta della stessa squadra selezionata lo scorso anno, prima che esplodesse la pandemia. A questi nominativi si aggiungeranno poi quelli di tutta una serie di atleti facenti parte il Club Azzurro, i quali affiancheranno il team ufficiale durante la preparazione.

In campo femminile le atlete titolari saranno Maria Fanito, Alice Ferrari e Tiziana Martinelli, con Cinzia Assunta Cara come riserva ufficiale. A completare la rosa ci sarà, inoltre, Alessandra Totaro, la quale svolgerà le funzioni di assistente/accompagnatrice.

Per il dt Marco Bardi “quella femminile è una squadra indubbiamente molto affiatata, anche se, trattandosi della prima esperienza internazionale, è veramente complicato fare dei pronostici”.

“Discorso diverso, invece, per la quadra maschile, la quale è composta da atleti che si conoscono benissimo, per il fatto di aver condiviso altre esperienze internazionali, e che hanno tutte le carte in regola per potersi ritagliare un ruolo da protagonisti in occasione del Mondiale sardo, dove, è inutile negarlo, l’obiettivo dichiarato è quello di centrare un risultato di assoluto prestigio”, ha aggiunto Bardi.

