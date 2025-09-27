Mondiali di canottaggio, quinto posto per l’Italia nelle finali dell’otto maschile e del quattro con PR3 mix

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – La terza giornata di finali dei Mondiali di Shanghai vede l’Italia raggiungere due volte il quinto posto con l’otto maschile e il quattro con PR3 mix. In una finale che rivede l’Italia presente dopo 7 anni, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella, cercano di rimanere il più possibile attaccati ai migliori. L’Olanda se ne va via e a metà percorso accumula oltre tre secondi di vantaggio su Stati Uniti e Gran Bretagna. L’Italia è sesta, molto vicina alla Polonia che ai 1200 riesce a superare mettendo poi nel mirino l’Australia. Senza riuscire a inserirsi nella lotta per il podio, lontano quasi sei secondi al traguardo, gli azzurri non smettono di lottare per la miglior posizione. Sono quinti, all’arrivo di una finale che incorona l’Olanda davanti a Gran Bretagna e Stati Uniti, con il quarto posto occupato dall’Australia distante poco più di un secondo. Quinta piazza per il quattro con PR3. Stanislau Livintchuk, Marco Frank, Martina Osualdini e Carolina Foresti, con al timone Chiara Reto, sono in corsa per il podio per oltre 1500 metri disputati ad altissima intensità. Nell’ultima parte di gara l’allungo della Germania e il sorpasso operato dagli Stati Uniti.

Secondo in finale B, ottavo complessivo, l’otto femminile di Stefania Gobbi, Giorgia Pelacchi, Clara Guerra, Kiri English Hawke, Silvia Terrazzi, Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, con al timone Emanuele Capponi. Domani la novità del doppio e dell’otto misto. Italia in gara con Niels Torre e Alice Gnatta nel doppio (batteria ore 4:05, finale 8:44), con Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella, nell’otto (batteria 4:19, finale 8:57).

