IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La seconda giornata delle tre dedicate alle fasi preliminari del campionato del mondo assoluto 2022 al Cairo vede l’Italia sorridere anche con gli spadisti: Gabriele Cimini non sbaglia un colpo ed entra nel tabellone principale già dopo la fase a gironi, e poco dopo fa lo stesso Davide Di Veroli superando i due assalti di eliminazione diretta e raggiungendo così anche lui i compagni Andrea Santarelli e Federico Vismara che erano già qualificati per diritto di ranking. Girone perfetto per il pisano dell’Esercito che ha centrato l’obiettivo al primo step. Sei vittorie in altrettanti assalti sono valse a Gabriele Cimini il pass per la fase clou della gara di spada maschile in programma martedì, competizione a cui per l’Italia del Commissario tecnico Dario Chiadò si presenterà al completo, con tutti i suoi quattro portacolori, visto che non è stato da meno Davide Di Veroli. Due sconfitte e quattro vittorie a inizio giornata per il romano delle Fiamme Oro che è così ripartito dal tabellone preliminare da 128, battendo per 12-5 il romeno Oroian dopo un match inizialmente equilibrato, ma che nella frazione conclusiva ha visto lo spadista azzurro allungare con autorità. Determinante poi per la qualificazione l’assalto contro Alshatti, portacolori del Kuwait, vinto per 15-11 da Di Veroli che ha così avuto accesso al tabellone principale.

Con i turni preliminari, è iniziata anche la prova di fioretto femminile, dove nessuna azzurra del CT Stefano Cerioni era impegnata visto che Alice Volpi, Arianna Errigo, Francesca Palumbo e Martina Favaretto erano tutte ammesse di diritto al tabellone principale che, come per gli spadisti, si disputerà martedì. Domani ultima giornata dei preliminari ai Mondiali 2022: in pedana nella sciabola femminile, per l’Italia del CT Nicola Zanotti, ci saranno Eloisa Passaro e Michela Battiston, che proveranno a raggiungere le compagne già qualificate Rossella Gregorio e Martina Criscio. Nella domenica del Cairo in programma pure le prime fasi del fioretto maschile, senza italiani impegnati perchè Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Giorgio Avola sono tutti ammessi al tabellone principale per diritto di ranking. E sempre domani il Cairo ospiterà il terzo appuntamento del progetto “La Bellezza in un gesto”, nato nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato tra la Federazione Italiana Scherma e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dopo le prime due tappe svoltesi lo scorso mese di maggio ad Hammamet e Madrid, in occasione delle prove di Coppa del Mondo – rispettivamente – di sciabola femminile e maschile, ora l’ambizioso programma integrato portato avanti da FIS e MAECI arriva in Egitto, proprio nei giorni in cui la Capitale è sede – fino al 23 luglio – dei Campionati Mondiali Assoluti di scherma.

L’incontro, organizzato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo, nel solco della consolidata valorizzazione del binomio Diplomazia e Sport, si inserisce in un’iniziativa di promozione tesa a valorizzare l’immagine del nostro Paese attraverso la scherma, promuovendone i valori etici e sociali, e a sostenere la dimensione commerciale ed export del “made in Italy”, in particolare nei settori abbigliamento e attrezzature sportive, alimentare, medica, così come il turismo. In tale prospettiva, dopo i seminari “Le donne protagoniste in pedana e fuori” in Tunisia e “La scherma tra corretti stili di vita e valori” in Spagna, ora il progetto “La Bellezza in un gesto” fa tappa in Egitto proprio nella giornata di vigilia delle gare che assegneranno i primi titoli iridati. L’appuntamento è fissato alle ore 19 di domenica 17 luglio, presso l’Intercontinental Citystars Hotel del Cairo, per un incontro sul tema “La tecnologia al servizio di campioni e valori dello sport”, che sarà aperto dagli indirizzi di saluto del Ministro dello Sport egiziano Ashraf Sobhy, dell’Ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, e del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. A seguire, al tavolo dei relatori, sarà il momento degli interventi dell’olimpionico Aldo Montano, campione della sciabola azzurra capace di vincere cinque medaglie in altrettante partecipazioni ai Giochi Olimpici e Presidente della Commissione Atleti della Federazione Internazionale di Scherma, Alaaeldin Abouelkassem, fiorettista egiziano medaglia d’argento olimpica, Stefano Ranucci, Vicepresidente dell’Università “Niccolò Cusano” neo Gold Sponsor della Federscherma, la sciabolatrice azzurra Rossella Gregorio, che porterà la propria testimonianza di come la metodologia didattica dell’e-learning promossa da UniCusano abbia aiutato il suo percorso di studi fino al conseguimento della laurea nel mentre preparava parallelamente i più importanti impegni agonistici internazionali, e Riham El-Mograby, Business Development Manager dell’azienda Technogym in Egitto.

