ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’en plein della qualifica olimpica, con sei squadre su sei che hanno staccato il pass per i Giochi di Parigi, la scherma italiana è pronta ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani “Riyadh 2024”. Dal 12 al 20 aprile in Arabia Saudita la meglio gioventù azzurrina andrà all’assalto della kermesse iridata in cui, nelle nove giornate di gare, saranno in palio 18 titoli mondiali, individuali e a squadre per gli Under 20 e soltanto individuali tra gli Under 17. I commissari tecnici Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola hanno ufficializzato le proprie convocazioni nel solco della continuità con gli ottimi risultati ottenuti nel recente Europeo giovanile disputato a Napoli, con doppia vittoria nel medagliere sia Under 17 che Under 20. Pochi i cambi varati rispetto alla spedizione continentale, di cui uno “forzato” per l’infortunio che ha bloccato il fiorettista Matteo Iacomoni, campione europeo Under 20 in carica, sostituito da Marco Panazzolo, unico “cadetto” che sarà chiamato all’impegno tanto nella sua categoria di appartenenza (Under 17) quanto in quella superiore.

Si delinea così la pattuglia dei 41 azzurrini che saliranno in pedana a Riyadh, a cui si uniscono – in preallarme – 12 riserve in Italia (una per ciascuna specialità).

Nel fioretto categoria Cadetti risponderanno alla convocazione Mariavittoria Berretta (Frascati Scherma), Maria Elisa Fattori (Club Scherma Jesi) e Ludovica Franzoni (Club Scherma Roma) per la gara delle ragazze, mentre Mattia Conticini (US Pisascherma), Emanuele Iaquinta (Frascati Scherma) e Marco Panazzolo (Comini Padova) comporranno il terzetto maschile.

Per la spada femminile Under 17 prescelte Silvia Liberati (Circolo Scherma Terni), Maria Chiara Testa (Circolo Schermistico Forlivese) e Maria Roberta Casale (CUS Catania). Al maschile, saliranno in pedana lo spadista campione d’Europa di categoria Michele Queiroli (Mangiarotti Milano), Ettore Leporati (Pro Vercelli) e Federico Varone (Pentamodena).

Nella sciabola le cadette convocate sono la campionessa europea Vittoria Mocci (Accademia Musumeci Greco Roma), Francesca Romana Lentini (Club Scherma Roma) e Benedetta Stangoni (Accademia Musumeci Greco Roma). Tra i ragazzi, rappresenteranno l’Italia gli sciabolatori under 17 Leonardo Reale (Frascati Scherma), oro continentale un mese fa, il fratello Valerio Reale (Frascati Scherma) e Massimo Sibillo (Milleculure Napoli).

I sei cadetti indicati come riserve sono Vittoria Riva (Scherma Mogliano) ed Elia Pasin (Scherma Treviso M° Geslao) nel fioretto, Ludovica Costantini (Club Scherma Foligno) e Federico Bondi (Scherma Treviso M° Geslao) nella spada, Diletta Fusetti (Petrarca Padova) e Christian Murtas (Club Scherma Roma) nella sciabola.

Doppio impegno, sia individuale che a squadre, per la categoria Giovani dove sono stati confermati 22 atleti su 24 che avevano rappresentato l’Italia nel recente Europeo. Nel fioretto femminile prescelte Irene Bertini (CS Carabinieri), Greta Collini (Comini Padova), Matilde Molinari (Fiamme Gialle) e Vittoria Pinna (CS Pisa Antonio Di Ciolo), mentre nelle prove maschili toccherà ai fiorettisti Mattia De Cristofaro (CS Carabinieri), Federico Greganti (Club Scherma Jesi), Gregorio Isolani (Fides Livorno) e al cadetto Marco Panazzolo (Comini Padova) che sarà dunque in gara anche tra gli Under 20 come “novità” rispetto al quartetto che ha trionfato a Napoli.

Nella spada femminile Giovani sono convocate Anita Corradino (Cesare Pompilio Genova), Eleonora Orso (Pro Vercelli), Vittoria Siletti (Fiamme Azzurre) e la new entry Allegra Cristofoletto (Scherma Treviso M° Geslao); tra gli spadisti invece ci saranno i campioni europei a squadre Nicolò Del Contrasto (Società del Giardino Milano), Matteo Galassi (CS Carabinieri), Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia 1894) e Jacopo Rizzi (Scherma Bergamo)

Infine la sciabola: per le competizioni femminili risponderanno alla convocazione Alessandra Nicolai (CS Carabinieri), Maria Clementina Polli (CS Carabinieri), Manuela Spica (Fiamme Gialle) e Mariella Viale (Fiamme Oro), mentre per le gare maschili gli sciabolatori azzurrini saranno Edoardo Cantini (CS Carabinieri), Francesco Pagano (Fiamme Gialle), Edoardo Reale (Frascati Scherma, terzo fratello della spedizione) e Marco Stigliano (Fiamme Gialle).

Per la categoria Under 20 le sei riserve in Italia saranno Letizia Gabola (CH4 Sporting Torino) e Gian Maria Antonini (CS Pisa Antonio Di Ciolo) nel fioretto, Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia) e Cristiano Sena (Fiamme Oro) nella spada, Gaia Carafa (CS Carabinieri) e Davide Cicchetti (Dauno Foggia) nella sciabola.

Con il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, a Riyadh il capodelegazione azzurro sarà il vicepresidente vicario Maurizio Randazzo.

Gli staff tecnici al seguito saranno guidati dai rispettivi Responsabili d’arma: per il fioretto, con il ct Stefano Cerioni, ci saranno i maestri Fabrizio Villa, Francesca Bortolozzi e Giuseppe Pierucci; per la spada, al fianco del Commissario tecnico Dario Chiadò, i maestri Paolo Zanobini, Adalberto Tassinari e Francesco Leonardi; per la sciabola, con il ct Nicola Zanotti, presenti i maestri Luigi Miracco, Sorin Radoi e Fabio Di Lauro.

I Campionati del Mondo Cadetti e Giovani “Riyadh 2024” si dipaneranno in nove giornate, tre consecutive per ogni arma: dal 12 al 14 aprile aprirà il fioretto; a seguire – dal 15 al 17 – il trittico di giorni dedicati alla spada; infine la sciabola di scena dal 18 al 20 aprile. Il programma sarà scandito dalla medesima sequenza: prima le competizioni individuali Under 20, il giorno seguente le gare individuali Under 17 e infine le prove a squadre Under 20.

Un anno fa, nell’ultima edizione iridata giovanile svoltasi a Plovdiv, in Bulgaria, l’Italia conquistò sette medaglie (un oro, quattro argenti e due bronzi). Ora, con una delegazione in larghissima parte nuova ma molto ambiziosa, l’obiettivo sarà, come sempre, provare a migliorarsi.

