CAGLIARI (ITALPRESS) – Ott Tànak (Hyunday i20) ha vinto il Rally Italia di Sardegna, sesto appuntamento del mondiale Wrc. Vittoria a sorpresa visto che Sèbastien Ogier (Toyota Yaris) sembrava destinato a conquistare la quinta vittoria in Sardegna superando il record, ma il francese è stato fermato da una foratura proprio negli ultimi chilometri concludendo la gara in seconda posizione con un distacco di 0″2. Sul gradino più basso del podio lo spagnolo Daniel Sordo (Hyundai i20). Per Tanak è la vittoria numero 20 della carriera nel WRC. In classifica comanda il compagno di squadra Thierry Neuville con 122 punti, mentre Tanak si porta a a 104 punti raggiungendo Elfyn Evans.

– Foto: Ipa Agency –

