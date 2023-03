GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) – Al termine della seconda giornata del Rally del Messico, terza tappa stagionale del Mondiale Wrc, il francese Sèbastien Ogier (Toyota) chiude con 35 secondi di vantaggio. Resta lui il serio candidato alla vittoria finale. Dopo un sabato condizionato dal ritiro del finlandese Esapekka Lappi (Hyundai), fortunatamente illeso come il suo navigatore Janne Ferm a seguito di un violento incidente durante l’undicesima prova speciale, Ogier precede il britannico Elfyn Evans (Toyota) e ha 40 secondi di vantaggio sul belga Thierry Neuville (Hyundai). Il campione in carica, il finlandese Kalle Rovanperà (Toyota) è in quarta posizione a un minuto e 34 secondi.

– foto: LivePhotoSport

(ITALPRESS).