HANGZHOU (CINA) (ITALPRESS) – Conegliano si laurea campione del mondo per la terza volta nella sua storia dopo i successi del 2019 e del 2022. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno battuto nella finale del Mondiale per Club di Hangzhou le cinesi del Tianjin Bohai Bank per 3-0 con i parziali di 25-21, 25-15, 25-20.

Per le Pantere venete arriva il 23esimo successo stagionale su

23 gare disputate compresi campionato, Supercoppa e Champions.

Milano ha invece concluso al terzo posto. Battute le brasiliane del Dentil Praia Clube per 3-0 con i parziali di 25-23; 25-16; 25-13.

– Foto: Ipa Agency –

