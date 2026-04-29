Mondello, Lagalla “Comune estraneo a querelle, ma pronti a fare la nostra parte”

PALERMO (ITALPRESS) - Pulizia, sicurezza e servizi: queste le linee d’azione tracciate dal Comune di Palermo per le borgate marinare in vista della stagione estiva. In relazione alle vicende giuridiche in corso sul litorale di Mondello, il Comune mantiene un ruolo di spettatore in quanto, spiega il sindaco Roberto Lagalla, “è soggetto giuridicamente estraneo a questa querelle, che investe principalmente il modello concessorio ed è di pertinenza della Regione in quanto parliamo di un’area di demanio marittimo regionale. È evidente però che il Comune ha responsabilità rispetto alla popolazione, all’utenza e alla città, ovvero assicurare pulizia, ordine, sicurezza e vigilanza: su questo ci siamo concentrati, senza lasciarci distrarre da ciò che ha connotato anche con qualche momento di confusione tutta questa vicenda, e siamo pronti a fare la nostra parte”. xd8/vbo/mca1