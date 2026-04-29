Mondello, Falzone “Pensiamo di installare 30-35 nuove telecamere”

PALERMO (ITALPRESS) - “E' previsto un incremento delle pattuglie per il controllo del territorio: abbiamo inoltre la possibilità di usufruire di alcune associazioni di volontariato per avere un ulteriore supporto. Stiamo anche pensando di installare 30-35 nuove telecamere su Mondello, da collegare direttamente alla Control Room”. Lo ha detto l’assessore alla Polizia municipale del Comune di Palermo, Dario Falzone, a margine della presentazione delle attività in programma per le borgate marinare in vista della stagione estiva. xd8/vbo/mca1