Mondello, Alongi “Spiaggia tenuta pulita già tra Pasqua e 25 aprile”

PALERMO (ITALPRESS) - “Avevamo già provveduto a tenere la spiaggia pulita tra Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile: credo che questo sia un segnale che i cittadini ci hanno riconosciuto. È chiaro che abbiamo altre attività da svolgere come la rimozione della posidonia, la creazione di accessi per i disabili, la pulizia di spiagge e marciapiedi, un servizio di soccorso e salvataggio a mare: tutte queste attività non riguarderanno solo Mondello, ma verranno estese anche a Vergine Maria e Arenella e, per quanto riguarda la pulizia, la Costa Sud". Lo ha detto l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo, Pietro Alongi, a margine della presentazione delle attività in programma per le borgate marinare in vista della stagione estiva. xd8/vbo/mca1