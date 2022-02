VENEZIA (ITALPRESS) – Un’ordinanza dirigenziale della Polizia locale stabilisce nuove misure a tutela della viabilità in occasione delle partite casalinghe della società sportiva Venezia Football Club. La misura, si legge, arriva “dopo la comunicazione della Questura di Venezia sulla necessità di attuare un servizio di prefiltraggio dei tifosi prima dell’imbarco al fine di individuare eventuali artifizi pirotecnici in loro possesso”.

In particolare, si spiega, “l’attività di controllo può essere attuata in sicurezza dagli operatori di polizia nel tratto di via Galileo Ferraris compreso tra il Pala Expo e l’accesso all’area di parcheggio” a Marghera. Per questo da domenica 6 febbraio e fino alla fine della stagione sportiva in corso, in occasione delle gare casalinghe del Venezia FC, dalle 8 alle 24, “l’accesso in via Gallileo Ferraris per i veicoli provenienti da via Pacinotti è riservato esclusivamente ai tifosi ospiti che devono imbarcarsi per raggiungere lo stadio ‘P.L. Penzo’ e ai veicoli autorizzati”. Inoltre, “l’accesso in via Gallileo Ferraris è interdetto per i veicoli provenienti da via delle Industrie” e “lungo tutta via Gallileo Ferraris è istituito il divieto di sosta con rimozione”.

(ITALPRESS)

