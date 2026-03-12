Moda e cinema, una mostra all’Istituto Italiano di Cultura a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L’Istituto Italiano di Cultura di New York ha inaugurato la mostra “Fotogrammi di moda italiana: dagli anni ’50 ad oggi, l’Italia veste il cinema internazionale”. Il percorso espositivo presenta 40 abiti firmati da celebri couturier, stilisti e atelier italiani, indossati da attrici e personalità entrate nell’immaginario internazionale. xo9/mgg/gtr (Video e intervista di Stefano Vaccara)