ROMA (ITALPRESS) – Ordinabile da qualche giorno anche in Italia, Mobilize Duo ha solcato per la prima volta le congestionate strade di Roma, mettendosi subito in luce per le sue doti di compattezza ed agilità nel traffico della capitale. Caratterizzata da tecnologie derivate direttamente dal mondo dell’auto (come, ad esempio, la batteria ed il motore elettrico), si distingue dalla concorrenza anche per dotazioni inedite che puntano ad elevare il livello di sicurezza e di comfort a bordo.

Unica nel segmento ad offrire di serie l’airbag per il guidatore, Duo è dotata di serie anche di cinture con pretensionatore e pneumatici all season, ideali per affrontare le diverse condizioni climatiche del nostro paese. In ambito comfort, invece, Duo può esser dotata di aria condizionata, elemento fondamentale per affrontare al meglio la stagione estiva, e di sedile e volante riscaldabili, per garantire un adeguato comfort climatico e visibilità in inverno. Il listino è di 9.990 euro per la versione 45 Neo (guidabile a partire da 14 anni) e di 12.500 per la versione 80 Evo (guidabile dai 16 anni) ed il debutto nel nostro paese è previsto a primavera 2025.

