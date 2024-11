Mobilize Duo debutta sulle strade di Roma

ROMA (ITALPRESS) - Ordinabile da qualche giorno anche in Italia, la minicar Mobilize Duo è stata messa alla prova sulle strade congestionate di Roma, mettendosi subito in luce per le sue doti di compattezza ed agilità nel traffico, grazie ai suoi 2 metri e 43, un ingombro ridotto che ne facilita anche il parcheggio. Duo, presentata in veste definitiva al Salone dell’Auto di Parigi, si fa notare per le grandi superfici vetrate e le porte con apertura a elitra, che le donano un’aria da capsula spaziale futuristica. Progettata con un approccio eco-responsabile è realizzata con più del 40% di materiali riciclati che, a loro volta, sono riciclabili al 95%. Caratterizzata da tecnologie derivate direttamente dal mondo dell’auto, come la batteria ed il motore elettrico, si distingue dalla concorrenza anche per dotazioni inedite che puntano ad elevare il livello di sicurezza e di comfort a bordo. È unica nel segmento ad offrire di serie l’airbag per il guidatore, è dotata di serie anche di cinture con pretensionatore e pneumatici all season, ideali per affrontare le diverse condizioni climatiche. In ambito comfort, invece, può esser dotata di aria condizionata, elemento fondamentale per affrontare al meglio la stagione estiva, e di sedile e volante riscaldabili, per garantire un adeguato comfort climatico e visibilità in inverno. L’autonomia può raggiungere i 161 km. tvi/mrv