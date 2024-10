Mobility Expo, a Palermo le auto elettriche di ultima generazione

PALERMO (ITALPRESS) - “Una esposizione importante che per la città di Palermo è diventata un punto di riferimento. L’amministrazione comunale sostiene convinta la manifestazione di Sicilia Motori e stiamo già lavorando insieme per le future edizioni”. Così l’assessore comunale alle Attività Produttive ed Economiche, Giuliano Forzinetti, che insieme a Dario Pennica, Direttore della rivista Sicilia Motori - organizzatore della manifestazione - ha inaugurato, a Palermo, il “Mobility Expo by SM”, la mostra di auto elettriche ed elettrificate in corso di svolgimento a piazza Verdi, nello spazio antistante il Teatro Massimo, e che proseguirà sino a domenica notte. Presente, tra gli altri, l’Assessore comunale al Turismo e Sport, Alessandro Anello. "Iniziamo oggi questo week end all'insegna della mobilità sostenibile con Mobility Expo, che qui a Palermo, in piazza Verdi, presenta 14 novità di mercato rappresentate da nove case che valgono il 50% del mercato automobilistico", sottolinea Dario Pennica, Direttore della rivista Sicilia Motori e organizzatore della manifestazione. vbo/gtr (Fonte video: Sicilia Motori)