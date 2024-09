ROMA (ITALPRESS) – Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), e il Festival Nazionale dell’Economia Civile ancora insieme verso una mobilità più sostenibile e green.

Anche per la 6^ edizione del FNEC – in programma Firenze dal 3 al 6 ottobre prossimi – si rinnova la partnership tra Frecciarossa e l’evento che riunisce cittadini, imprese, giovani e organizzazioni mettendo al centro la persona e l’ambiente, proponendo un modello di sviluppo ispirato ai principi di solidarietà, reciprocità e sostenibilità integrale.

La mobilità e lo sviluppo sostenibile sono da sempre due temi fondamentali del Festival. Scegliendo l’offerta di Frecciarossa si contribuisce non solo al sostegno di questa preziosa collaborazione, ma anche a ridurre in maniera sensibile l’impatto ambientale sugli spostamenti. Scegliere la mobilità sostenibile significa “partecipare”, come recita il titolo dell’edizione 2024 del FNEC: “L’ora di partecipare”. Chi opterà per muoversi con Le Frecce per partecipare all’evento, potrà usufruire di sconti dedicati sul biglietto del treno.

“Le forme di mobilità sostenibile devono tornare ad essere centrali non solo per lo sviluppo delle nostre città, ma anche per rispettare l’obiettivo di decarbonizzazione del Green Deal che interessa direttamente le aree urbane; queste ospitano, infatti, il 75% della popolazione dell’Unione Europea”, afferma

Leonardo Becchetti, direttore del Festival e co-fondatore di NeXt Economia.

“A livello europeo – ha aggiunto Becchetti – l’uso di energia è responsabile del 77,1% delle emissioni di gas serra, circa un terzo del quale attribuibile ai trasporti. Per questo motivo il treno, che riesce a coniugare spostamenti metropolitani, regionali e nazionali, è un mezzo strategico per lo sviluppo delle città di oggi e di domani, essendo in grado di rispondere sia alla sfida ambientale che a quella sociale”.

Il Direttore del FNEC ha poi specificato: “L’Economia Civile e il modello di città che stiamo elaborando con la Civil Social Business City abbraccia tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile. Siamo costantemente impegnati a trovare soluzioni trasformative, che siano in grado di ripensare allo sviluppo locale in chiave sostenibile”.

“La partnership con il Festival Nazionale dell’Economia Civile concretizza il nostro impegno per una mobilità sostenibile, in questa ottica stiamo lavorando su diversi fronti: dall’offerta intermodale, che favorisce lo shift modale verso sistemi di trasporto collettivo, al rinnovo della flotta, per renderla più green, fino alla sensibilizzazione dei nostri passeggeri sulla possibilità di viaggiare a basse emissioni”, ha dichiarato Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità Trenitalia.

Il FNEC è promosso da Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti), con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Coopersystem, Federazione Toscana delle BCC, Frecciarossa e la collaborazione della SEC (Scuola di Economia Civile) e di MUS.E.

