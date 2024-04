Mobilità, Marsiaj “Torino resti un centro dell’automotive”

MILANO (ITALPRESS) - "La specificità dell’automotive non è solo del Piemonte o Torino, ma certamente Torino è sempre stata il centro e la testa pensante. Quello che mi auguro è che Torino continui a essere un centro di ingegneria, di progetto e di processo. Non sarà l’unico: non chiediamo a un costruttore di avere solo Torino, ma certamente anche Torino. Questo aiuta perché è l’interfaccia quotidiana con i vari player della componentistica, che dialogano, in un percorso lungo, per avere nuove vetture al 2028 o 2030". Lo ha detto il presidente dell'Unione Industriali di Torino Giorgio Marsiaj a margine dell'evento "Milano-Torino-Genova Mobility Conference 2024". xh7/fsc/gtr