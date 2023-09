MILANO (ITALPRESS) – Mitsubishi ritorna nel segmento B con il lancio della nuova Colt, e in Italia lo fa affiancandosi ad un partner storico: il Gruppo Koelliker, che per il 44esimo anno consecutivo si conferma importatore e distributore unico del brand in Italia. La nuova Colt arriverà in tutte le concessionarie del Gruppo Koelliker entro il mese di dicembre.

Basato sulla piattaforma CMF-B dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, è un veicolo progettato per gli appassionati di avventura alla ricerca di una soluzione avanzata alle loro esigenze di mobilità individuali. E’ la compagna ideale per esplorare la città, offrendo un design “smart”, una gamma di motori efficienti, che include motori benzina e full-hybrid.

Con un frontale incorniciato da illuminazione full-LED, la nuova vettura Mitsubishi ha proporzioni moderne che la definiscono come un veicolo progettato per “farsi notare” e per essere a proprio agio nell’ambiente urbano: elegante, deciso, agile e pronto ad affrontare qualsiasi percorso. Il design interno è un’estensione del look e del feel esterno, con sofisticati materiali che ne esaltano il carattere, insieme ad un forte focus sulla connettività: Apple CarPlay® e Android Auto™ portano la vita digitale del cliente all’interno dell’abitacolo, con un display multi-touch da 7′ o da 9,3′.

La sicurezza è fondamentale, ed è proprio per questo che COLT si presenta con una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che contribuiscono a fornire una maggiore tranquillità e sicurezza attiva, tra cui l’Adaptive Cruise Control con Stop& Go, il Monitor Around View, l’Automatic High Beam, il Blind Spot Warning, il Forward Collision Mitigation, il Lane Departure Warning, il Lane Keeping Assist, l’Easy Park Assist, il Rear Cross Traffic Alert e il Traffic Sign Recognition. Sotto il cofano, Colt offre una gamma di motori moderni ed avanzati, prestazionali ed efficienti, perfettamente in linea alla richiesta del segmento B: gruppi motopropulsori tre cilindri a benzina da 1.0 litri aspirati o sovralimentati, oltre all’avanzata soluzione full hybrid (HEV) che combina un motore a benzina a quattro cilindri da 1,6 litri da 69 kW, una trasmissione automatica multi-modale, un motore elettrico da 36 kW, un generatore ad alta tensione e una batteria di trazione da 1,2 kWh. Con una gamma semplice e quattro allestimenti tra cui scegliere, oltre ad una vasta gamma di accessori disponibili in post-vendita, i clienti possono personalizzare la nuova cOLT in base alle proprie esigenze. Lo stile moderno è messo in evidenza dal design delle luci diurne a LED (DRL), che conferiscono alla vettura una firma luminosa unica, richiamando il design frontale Dynamic Shield di Mitsubishi Motors. A partire dal secondo livello di allestimento (Invite), le luci diurne sono posizionate sotto i fari contribuendo al look dinamico del veicolo, mentre le linee del cofano motore convergono verso l’iconico logo con i tre diamanti di Mitsubishi.

Anche i cinque diversi colori esprimono il carattere insieme sportivo ed elegante; il cliente potrà scegliere tra i metallizzati Onyx Black, Sunrise Red, Royal Blue, Volcanic Grey e il pastello Artic White. Un effetto bicolore, utilizzando il nero lucido o nero opaco su specchietti, linea di cintura, spoiler e slitte anteriori e posteriori aggiungono carattere all’insieme e definiscono i vari livelli di allestimento. A seconda delle versioni sono di serie cerchi in acciaio da 15”, in lega da 16”. Disponibili anche nelle altre versioni, cerchi in acciaio da 15′ e cerchi in lega da 16′ e 17′ con diverse finiture. All’interno, il sofisticato abitacolo prevede diverse combinazioni, a seconda del tipo di allestimento scelto, contribuendo ad esaltare la qualità dell’auto e della vita a bordo. Sedili anteriori e volante riscaldati (a partire da Intense) solo per fare un esempio, sono elementi che garantiscono un ulteriore comfort a bordo quando necessario. La connettività e la digitalizzazione sono diventate un prerequisito nella vita moderna, poichè sempre più persone portano con sè la loro vita digitale sui dispositivi intelligenti. La nuova Colt abbraccia questo cambiamento, diventando una parte sofisticata della vita del cliente. Prendendo posto all’interno della Nuova COLT, a partire dall’allestimento Invite il cliente si trova di fronte a un display audio Smartphone-link da 7′ (landscape) o da 9,3′ (portrait), ognuno dei quali offre un approccio intuitivo alla connettività e alle funzionalità in auto. Mentre un quadro strumenti con display cluster da 7′ o display digitale da 10′ forniscono informazioni direttamente al conducente.

La connessione Apple CarPlay e Android Auto rende la vita digitale dell’utente all’interno dell’abitacolo accessibile e intuitiva, anche grazie al display multi-touch da 7′ o da 9,3′. Può essere utilizzato il controllo vocale (sia con Siri di Apple che con Google Assistant), ed è possibile inoltre caricare il proprio smartphone tramite le porte USB o attraverso l’area di ricarica induttiva wireless, a seconda del livello di allestimento. La versione top della gamma – Instyle – include il sistema audio premium BOSE®, sviluppato per fornire un’esperienza di ascolto più profonda attraverso i nove altoparlanti, grazie anche alla tecnologia New Fresh Air Subwoofer (FAS): una struttura acustica che elimina la necessità di grandi subwoofer tradizionali, potenziando i bassi nell’abitacolo attraverso un sistema brevettato integrato nella struttura del veicolo, posto sul lato destro del bagagliaio. La qualità audio è ulteriormente migliorata da sette canali di equalizzazione personalizzata e compensazione in base alla velocità. La comodità dei display centrali è amplificata con un display cluster digitale da 7′ o 10′, in grado di evidenziare una grande quantità di dati in completa chiarezza, configurati specificamente secondo le esigenze del pilota. Quando presente il display più grande, è possibile replicare anche la navigazione.

La nuova Colt integra i più avanzati sistemi di sicurezza passivi e attivi per rendere la guida più comoda e sicura senza impedire il piacere di guidare una Mitsubishi. Elemento centrale di questa sicurezza è la struttura rinforzata del veicolo per garantire una maggiore integrità della cabina: questo elemento strutturale non è che l’inizio di questa sicurezza, garantita da airbag, poggiatesta e cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori di carico installati per aiutare a prevenire lesioni ai danni dei passeggeri. Gli utenti della strada più vulnerabili, i pedoni e i ciclisti, sono maggiormente tutelati grazie allo specifico studio del cofano, del paraurti anteriore e dei fari. Tutto questo viene completato da una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che contribuiscono ad aumentare la sicurezza attiva e la serenità del conducente e dei passeggeri.

Integra fino a 12 sensori ad ultrasuoni e quattro telecamere – oltre a sensori radar – per offrire una vista completa a 360° del veicolo e dei suoi dintorni, portando una gamma completa di sistemi ADAS. L’elenco dei sistemi ADAS della Nuova COLT include: Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Around View Monitor, Automatic High Beam, Blind Spot Warning, Forward Collision Mitigation system, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, Easy Park Assist, Rear Cross Traffic Alert e Traffic Sign Record.

Equilibrio tra efficienza e prestazioni sono una prerogativa del mondo che cambia: offre soluzioni sofisticate per le esigenze di mobilità individuali. Integra le ultime tecnologie del gruppo motopropulsore per offrire una gamma di opzioni in grado di soddisfare le esigenze dei clienti con la tecnologia full-hybrid che contribuisce a ridurre le emissioni aumentando l’efficienza nei consumi del carburante. Il motore di ingresso è un innovativo propulsore a benzina a tre cilindri con iniezione multipoint da 1.0 litri, collegato a un cambio manuale a cinque marce che sviluppa 49 kW di potenza e 95 Nm di coppia. Il gruppo motopropulsore aiuta a ridurre al minimo le emissioni a soli 118-121 g/km di CO2 (WLTP), con un consumo di carburante di 5,2-5,4 litri/100 km. Questo motore può essere guidato anche dai neopatentati, secondo le attuali regole. Il passo successivo è l’unità turbo a tre cilindri da 1,0 litri MPI-T, disponibile con cambio manuale a 6 marce. Con 67 kW di potenza e 160 Nm di coppia, questo motore è stata progettato per i clienti che cercano maggiori prestazioni, ottenute senza alcun impatto sull’efficienza; questo propulsore prevede infatti un consumo di 5,1-5,5 litri/100 km e 116-124 g/km di emissioni di CO2 (WLTP).

Colt viene presentato infine anche con un sistema moto-propulsivo full hybrid (HEV) unendo un propulsore a benzina a quattro cilindri da 1,6 litri in grado di produrre una potenza combinata (motore termico e motore elettrico) di 103 kW di potenza con 148 Nm di coppia abbinato ad un avanzato cambio automatico multimodale.

Come per tutti i veicoli Mitsubishi Motors venduti in Europa, COLT è accompagnata dall’impegno di Assistenza di Mitsubishi Motors, una rassicurazione per i clienti e una testimonianza della qualità e della fiducia che il marchio ha nei propri veicoli. Colt, insieme a tutti i veicoli della gamma, beneficia di: Garanzia di fabbrica di 5 anni/100.000 km. Garanzia anticorrosione di 12 anni. Garanzia della batteria di trazione di 8 anni/160.000 km. Garanzia della capacità della batteria di 8 anni/160.000 km. Assistenza stradale di 5 anni (Pacchetto di assistenza Mitsubishi Motors).

