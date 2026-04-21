Missione istituzionale a Bruxelles per Bucci “Rafforzare il ruolo della Liguria in Europa”

GENOVA (ITALPRESS) – Missione istituzionale a Bruxelles mercoledì 22 aprile per il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. La visita prevede in mattinata un incontro con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Durante il confronto i governatori affronteranno temi centrali per lo sviluppo dei territori: dalle politiche dell’Unione al ruolo strategico delle Regioni, con particolare attenzione a porti e logistica, sicurezza europea e infrastrutture digitali, fino all’energia e alla transizione sostenibile. Nel pomeriggio il presidente Bucci, insieme al presidente piemontese Cirio, sarà impegnato in una serie di incontri presso la Commissione europea: con la Commissaria per la Ricerca e l’Innovazione Ekaterina Zaharieva, con il Commissario per la Salute Olivér Vßrhelyi e con il direttore generale della DG Connect, Roberto Viola. Gli incontri saranno un’importante occasione di confronto su due asset strategici per la crescita della Liguria, sanità e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo e il coinvolgimento della Regione nei processi decisionali e nei programmi europei. Alle 17.30, presso gli uffici della Regione Liguria a Bruxelles (Rue Du Trône 62) si svolgerà un punto stampa del presidente Bucci.

A seguire, negli stessi spazi, la delegazione ligure incontrerà l’ambasciatore Marco Canaparo, rappresentante permanente aggiunto d’Italia presso l’Unione europea. La giornata si concluderà con un momento di confronto dei governatori di Liguria e Piemonte con quasi 200 stakeholder, con l’obiettivo di fare rete tra rappresentanti delle istituzioni e delle altre regioni europee. “Questa missione a Bruelles è un’occasione concreta per rafforzare il ruolo della Liguria in Europa e consolidare il dialogo diretto con le istituzioni comunitarie – commenta il presidente Bucci -. Vogliamo portare all’attenzione dell’Unione le nostre priorità, a partire dal sistema portuale e logistico, che è strategico non solo per la nostra regione ma per tutto il Paese. Allo stesso tempo vogliamo lavorare per aumentare il coinvolgimento della Regione nei processi decisionali europei, soprattutto su temi cruciali come sanità, ricerca, innovazione e transizione energetica. La Liguria ha competenze, progetti di eccellenza e capacità per essere protagonista in Europa e questa missione nasce proprio per valorizzarli e offrire nuove opportunità al nostro territorio”. Grazie alla sua presenza nella capitale belga, Regione Liguria svolge un ruolo strategico e veicola nuovi contatti con le istituzioni europee e con altri territori dell’Unione, rafforzando la capacità di attrarre investimenti, influenzare normative e programmazioni europee e generare valore aggiunto a beneficio del territorio ligure, come avverrà ad esempio grazie alla recente Convenzione quadro con l’istituto italiano di Tecnologia per la collaborazione su attività di comune interesse presso l’ufficio di Bruxelles e a quella già in essere con l’Università di Genova. Inoltre, Regione è promotrice di un percorso formativo sperimentale denominato Hackathon to Bruxelles, che ha l’obiettivo di promuovere le conoscenze e la partecipazione attiva degli studenti liguri in tema di Europa e cittadinanza europea.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Liguria –

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