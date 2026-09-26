GENOVA (ITALPRESS) – Una delegazione della Regione Liguria è stata in Georgia dal 22 al 25 settembre per una missione economica, istituzionale e dedicata all’innovazione, con l’obiettivo di sviluppare relazioni di lungo periodo nei settori di investimenti, tecnologia, ricerca, porti, logistica e startup. Tra Atlanta e Savannah, la delegazione guidata dal capo di Gabinetto della Regione, ammiraglio Massimiliano Nannini, ha incontrato istituzioni, imprese, operatori portuali e realtà dell’ecosistema tecnologico. È quanto si legge in una nota.

La missione ha preso il via a Savannah con la Georgia Ports Authority e la visita al Garden City Terminal. Al World Trade Center Savannah il confronto si è concentrato su commercio internazionale, cooperazione economica, import-export e possibili connessioni tra imprese liguri e georgiane. La delegazione comprendeva anche rappresentanti di Federlogistica e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure.

Il 24 settembre, ad Atlanta, gli incontri presso la Metro Atlanta Chamber hanno coinvolto Georgia State, Georgia Department of Economic Development e altri stakeholder sui temi del commercio e degli investimenti bilaterali, mentre la visita a Tech Square e all’Advanced Technology Development Center ha permesso di approfondire l’ecosistema delle startup e della tecnologia.

Il programma è proseguito con la Gwinnett Chamber of Commerce, Partnership Gwinnett e realtà come The Water Tower, Rowen, Curiosity Lab at Peachtree Corners e Atlanta Tech Park. Tra i temi, porti, supply chain, manifattura avanzata, tecnologie idriche, scienze della vita, startup e investimenti internazionali. Una parte della missione è stata dedicata alla collaborazione tra gli ecosistemi dell’innovazione.

Alla Hatchery della Emory University si è discusso di imprenditorialità, tecnologie per la salute, intelligenza artificiale, ricerca e trasferimento tecnologico. Regione Liguria, Università di Genova ed Emory stanno valutando un possibile programma di collaborazione per startup nel 2027.

La missione si è conclusa il 25 settembre a Midtown Atlanta con il Business, Industry & Innovation Day, ospitato da Miller & Martin. Al centro il panel “The Future of Logistics: AI, Automation, and New Supply Chains”, con rappresentanti, tra gli altri, di Delta Air Lines, Logistics Reply, JAS Worldwide, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure, Federlogistica e Aeroporto di Genova. Prevista anche una sessione di pianificazione per trasformare i contatti avviati in iniziative di follow-up e collaborazioni nel 2027.

“La qualità delle organizzazioni e dei leader d’impresa che stiamo incontrando conferma che esiste un potenziale significativo per trasformare questo primo dialogo in una collaborazione strutturata e di lungo periodo”, ha dichiarato Nannini.

Per Filiberto Calascibetta, console onorario d’Italia ad Atlanta, Liguria e Georgia sono “partner naturali” grazie a punti di forza complementari.

“Missioni come questa ci permettono di andare oltre le presentazioni e di individuare opportunità concrete”, ha sottolineato Hillary Maddox, direttrice della Strategia e delle Operazioni Internazionali del Georgia Department of Economic Development.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di Made in Italy Expo 2026 e punta a rafforzare il ruolo di Atlanta come porta d’accesso per le imprese italiane nel Sud-Est degli Stati Uniti, mentre la Liguria può rappresentare per le realtà georgiane un collegamento con l’Italia e i mercati europei.

– Foto ilNewyorkese –

(ITALPRESS).