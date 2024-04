NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “A New York è cominciata la missione dell’amministrazione comunale per promuovere Palermo negli Stati Uniti nell’anno in cui la città celebra l’edizione numero 400 del Festino di Santa Rosalia”. Lo dichiara Alessandro Anello, assessore al turismo del Comune di Palermo.

“La prima tappa – spiega – è stata all’Istituto italiano del commercio estero, ospiti del console italiano Fabrizio Di Michele, dove in sinergia con l’assessore regionale al turismo Elvira Amata e la responsabile dell’Agenzia nazionale del turismo Caterina Orlando abbiamo fatto incontrare i nostri operatori turistici con quelli americani. Insieme con la responsabile commerciale della compagnia aerea Neos, Elisa Speziale – aggiunge -, abbiamo rilanciato il nuovo volo Palermo-New York al via dal 9 giugno e per tutta l’estate da e per l’aeroporto Falcone Borsellino. Siamo al lavoro per raccontare al mondo le bellezze della città, creando le migliori opportunità per il turismo, pronti ad accogliere i tantissimi viaggiatori che arriveranno a breve per vivere Palermo tra arte, cultura, storia e tradizioni”.

– foto ufficio stampa Comune di Palermo, da sinistra Elvira Amata, Alessandro Anello e Caterina Orlando –

