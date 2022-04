ROMA (ITALPRESS) – “La storia riflette le esperienze adolescenziali della generazione anni Novanta che ha fatto sua la mentalità da outsider, inaugurando l’idea che essere perdenti era un valore. Quando si facevano cose ordinarie, senza pretese e senza fronzoli, vestiti in modo sgangherato ad ascoltare nastri mixati e le ragazze si tingevano i capelli di colori vivaci. Lo spirito del romanzo è questo, un’avventura spensierata di formazione e di crescita dove l’unico senso di nostalgia è il desiderio di tornare a vivere l’incoscienza di quell’età”. Massimo Boddi descrive così “Miserie puttana” (la Bussola edizioni, 124 pagine, 10 euro) il suo primo romanzo ora in libreria che racconta la vita di Simone, Cristian, Tommaso e Dario, quattro amici che bazzicano le vie del quartiere di Piombino nell’estate del 1994. Boddi, classe ’83, è un freelance nel campo della comunicazione e dell’editoria. Ha studiato Storia contemporanea all’università di Pisa e si è specializzato in Giornalismo alla Sapienza di Roma. Ha collaborato e collabora, a vario titolo, con organizzazioni, case editrici, emittenti televisive, web-magazine e riviste. È autore di saggi e pubblicazioni, tra cui Letteratura dell’impero e romanzi coloniali (1922-1935).

“Ci ho messo circa vent’anni a scrivere questo mio primo romanzo, ma come in tutte le cose bisogna dare tempo al tempo” aggiunge Boddi che sui suoi progetti futuri, conclude: “Sto prendendo la scrittura come un gioco. Non mi interessa fare genere, preferisco farlo nel modo sbagliato. Sono sempre stato un bastian contrario e un po’ sovversivo delle regole. Mi piace provocare. Provocare una reazione, intendo. Ad ogni modo, l’unica verità è nel modo in cui si colpisce il lettore. Scrivo perché qualcosa della vita sfugge sempre. Ma soprattutto, mi diverto. Progetti futuri? Può darsi che metta al mondo altri due romanzi, e forse l’ho già fatto”.

