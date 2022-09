Mise, 2.5 miliardi per startup e Pmi innovative

Mise, 2.5 miliardi per startup e Pmi innovative

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventa operativo il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che assegna a CDP Venture Capital Sgr 2 miliardi di euro per il sostegno e il rafforzamento degli investimenti in startup e PMI innovative. fsc/sat/gsl