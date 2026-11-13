Ministro palestinese, grande sostegno da Cina nel ricostruire la sanità di Gaza

La Cina è stata un'importante sostenitrice della Palestina sul piano politico, economico e sociale e potrebbe svolgere un ruolo importante nella ricostruzione del sistema sanitario di Gaza, ormai devastato, ha affermato il ministro palestinese della Salute Majid Abu Ramadan in una recente intervista rilasciata a Xinhua. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)