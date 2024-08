MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Conosciuta per le sue prestazioni esaltanti e per il suo patrimonio di corse, la nuova linea John Cooper Works offrirà versioni sia a benzina che completamente elettriche, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione di Mini. La Nuova Mini JCW Family porta avanti una tradizione di grande dinamica di guida con un pedigree da corsa, offrendo agli appassionati la possibilità di scegliere tra il brivido della potenza a benzina e le prestazioni all’avanguardia della tecnologia completamente elettrica. Ogni versione è stata meticolosamente progettata per garantire l’inconfondibile esperienza JCW, caratterizzata da una maneggevolezza tagliente, un’accelerazione sorprendente e un legame indissolubile con la strada. La versione a benzina è progettata per accendere la passione in ogni curva, con un motore che eroga una potenza implacabile e un telaio messo a punto per la precisione. La variante completamente elettrica offrirà una nuova dimensione di prestazioni, combinando una coppia istantanea con la raffinata agilità che definisce il marchio JCW. Entrambe le versioni promettono un’esperienza di guida tanto coinvolgente quanto esaltante, sia su strada che su pista.

La nuova Mini John Cooper Works ha già dimostrato il suo valore sul palcoscenico mondiale, con la John Cooper Works PROtotype che ha ottenuto la vittoria di categoria alla leggendaria 24 Ore del Nùrburgring. Questa prestigiosa gara di resistenza è nota per mettere alla prova i limiti dell’uomo e della macchina, e il trionfo del JCW PROtotype è una testimonianza delle eccezionali prestazioni e della durata del veicolo. La vittoria al Nùrburgring consolida la posizione di Mini all’avanguardia nell’automobilismo ad alte prestazioni. Il prototipo JCW ha dimostrato la sua capacità di dominare nelle condizioni più difficili. Questo risultato non solo celebra l’eredità sportiva del marchio britannico, ma stabilisce anche un nuovo standard per le capacità dei modelli JCW, sia oggi che in futuro.

