NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel secondo anno dell’Impact Program, Mini sta ancora una volta aumentando l’impatto della piattaforma di startup Urban-X espandendo questo programma per nuove idee sulla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, Urban-X by Mini sostiene le tecnologie climatiche trasformative e cerca soluzioni innovative per risolvere le sfide più difficili delle città. Le squadre provenienti da Brasile, Messico, India, Sudafrica, Portogallo, Francia e Germania possono partecipare al bando di quest’anno dall’inizio di agosto. La prima startup confermata proviene dalla Spagna: Gravity Wave raccoglie e ricicla i rifiuti plastici degli oceani per farne arredi urbani. Nella fase successiva, Urban-X e i mercati Mini individueranno le startup che parteciperanno al programma di quattro settimane. Durante questo periodo, i team lavorano a distanza per tre settimane e di persona per una settimana con gli esperti di URBAN-X a New York. Gli imprenditori ricevono un sostegno personalizzato in base alla fase e alle esigenze della loro startup. Per le startup in fase di ideazione, gli esperti si concentreranno sulla scoperta dei clienti, sulla roadmap aziendale e sulla presentazione delle soluzioni. Per le imprese in fase di avviamento, verranno esaminati il prodotto e il lancio, verrà elaborata una strategia per entrare nel mercato statunitense e verrà valutata la catena di approvvigionamento.

Nei 7 anni trascorsi dalla sua nascita, Urban-X ha già sostenuto oltre 100 startup che hanno sviluppato soluzioni innovative e scalabili. Poichè la lotta al cambiamento climatico non è mai stata così urgente, l’anno scorso la piattaforma è stata ampliata con il Mini Impact Program, che sfrutta la rete di distribuzione globale del marchio britannico per massimizzare l’impatto tra le crescenti sfide climatiche nelle città di tutto il mondo. Per coinvolgere e attivare ulteriormente le reti locali, il Mini Impact Program 2023 collabora con partner locali. Ad esempio, con l’acceleratore di architettura FAIRE Paris in Francia, il laboratorio di innovazione Urban Innovation in Germania e la piattaforma tecnologica urbana globale Utopia fuori dall’Europa.

Le candidature per il programma sono aperte dalla prima settimana di agosto sul sito https://142-urban-x.webflow.io/programs/mini-impact-program.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

