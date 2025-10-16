Mini e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

MILANO (ITALPRESS) – Il Japan Mobility Show 2025 diventa il palcoscenico ideale per presentare il nuovo capitolo della lunga collaborazione tra Mini e il designer britannico Paul Smith. La Mini Paul Smith Edition sarà svelata durante il BMW Group Keynote, il 29 ottobre 2025, presso lo stand del BMW Group, situato nel Padiglione Ovest della fiera. La Mini Paul Smith Edition segna l’ultimo capitolo nella storia di successo dei due marchi britannici. La lunga collaborazione è iniziata nel 1998, quando il designer rivestì una Mini Cooper classica con il suo inconfondibile design. Per celebrare il 40° anniversario della Mini classica nel 1999, Paul Smith creò un modello unico, personalizzato con la sua celebre “Signature Stripe”.

Dopo altre due edizioni speciali – la Mini Strip nel 2021 e la Mini Recharged by Paul Smith nel 2022 – il linguaggio del design di Paul Smith torna a dialogare con Mini.

All’interno dello stand del BMW Group al Japan Mobility Show, Mini presenta la sua ampia gamma di modelli attuali. La famiglia Mini Cooper è rappresentata dalla Mini Cooper SE, che unisce tradizione, tecnologia e piacere di guida, offrendo un go-kart feeling completamente elettrico grazie al powertrain elettrico da 218 CV. Sarà inoltre esposta la Mini Cooper 5 porte S, che coniuga dimensioni compatte e agilità, offrendo maggiore praticità rispetto ai modelli a 3 porte.

In esposizione anche la MINI Cooper Cabrio, che offre un’esperienza di guida all’aria aperta secondo la filosofia “Always Open”: agile, spontanea e ricca di piacere di guida. Lanciata all’inizio di quest’anno, la MINI John Cooper Works Aceman evidenzia le prestazioni sportive completamente elettriche del sotto-marchio John Cooper Works. L’ultimo modello della famiglia MINI si presenta come un compagno versatile e non solo esprime il tipico “Clever Use of Space” di MINI, ma offre anche un’esperienza di guida potente, grazie ai 258 CV provenienti dalla batteria elettrica da 54,2 kWh. Infine, allo stand del BMW Group al Japan Mobility Show sarà presente anche la MINI Countryman S ALL 4, il modello più grande della famiglia MINI, che offre ampio spazio ed è ideale per chi cerca avventure più lunghe.

