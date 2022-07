Mini Cooper SE, cabrio ed elettrica

Con quattro posti aperti, è l'unica cabrio premium al mondo con una trasmissione completamente elettrica nel segmento delle piccole auto. Con questa vettura di punta, il marchio britannico unisce per la prima volta la sportività classica, il divertimento di guida a cielo aperto e la mobilità. Il modello sarà presentato per la prima volta al pubblico in occasione del classico evento "Mini Takes the States", negli Stati Uniti. abr/gsl